2021/05/09 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، توجيهاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمحافظين، بشأن حرائق المحاصيل الزراعية.وقال الكاظمي، في كلمة خلال الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء، بحسب بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه من الكاظمي لأمانة مجلس الوزراء والمحافظين بشأن الحرائق المركز الخبري الوطني.

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