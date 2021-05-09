الكاظمي يوجه باستنفار اقصى الجهود لتوفير الكهرباء للمواطنين

2021/05/09 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد (9 ايار 2021) ، الوزارات كافة باستنفار اقصى الجهود لتذليل العقبات امام تحدي تقديم الخدمات للمواطن، وبالأخص في مجال الكهرباء.

كما وجه الكاظمي خلال كلمته في الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية التي حصلت في الأعوام السابقة".

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