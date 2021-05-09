الكاظمي يوجه الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الوزني

2021/05/09 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني الشهيد، إيهاب جواد الوزني.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الكاظمي "وجه أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني".

وأضاف الكاظمي، أن "قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام".

وأشار إلى أن "المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزّل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل".

وبشأن التوجيهات الأخرى، قال الكاظمي: "نؤكد توجيهاتنا لكافة الوزارات باستنفار أقصى الجهود لتذليل العقبات امام تحدي تقديم الخدمات للمواطن، وبالأخص في مجال الكهرباء".

ولفت البيان إلى أن الكاظمي "وجّه الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية التي حصلت في الأعوام السابقة".

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