’’شبح الجفاف’’ يجتاح المناطق العراقية والموارد المائية تعلن عن حراك إقليمي لإنقاذ الوضع- عاجل

2021/05/09 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الاحد، عن خطوات الوزارة بشأن انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات.وقال ذياب في تصريح خص به (بغداد اليوم)، إن "وزارة الموارد المائية تجري مباحثات جدية مع تركيا لضمان تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتأمين احتياجات العراق من حصته المائيه، فضلا عن وجود تنسيق مع الجانب السوري بهذا الشأن".من جهته أكد مدير دائرة الموارد المائية في محافظة الديوانية، مسافر الشبلي، أن فصل الصيف الحالي قد تعاني البلاد فيه من شحة بالمياه لاسباب عدة.وقال الشبلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "دخول البلاد فصل الصيف بالتزامن مع قيام تركيا بتقليل الاطلاقات المائية تجاه العراق، قد يتسبب ذلك الى انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات".وأضاف أن "المحافظة تأمل وصول المباحثات بين العراق وتركيا لغرض زيادة الاطلاقات المائية بمايضمن توفير الحصة المائية والكميات المستخدمة للزراعة الى مراحل إيجابية".الى ذلك يرى الخبير المائي، فاهم الزيدي، إن الإهمال الحكومي وعدم الاستفادة من المياه الزائدة وقت الفترة ساهما بشحة المياه في فصل الصيف.واكد الزيدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، أن "الاهمال الحكومي وعدم استثمار كميات الماة الزائدة في موسم الشتاء وحالات ارتفاع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، فضلا عن عدم وجود سدود كافية للحفاظ على المياه ساهما بشكلٍ كبير بتعرض البلاد الى خطورة الشحة".وتابع أن "طرق السقي القديمة التي تهدر فيها كميات كبيرة من المياه مع وجود التجاوزات الكثيرة على الأنهر، ساهمتا أيضا في الانخفاض الكبير في مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات".

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