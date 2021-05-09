عاجل | الكاظمي يوجه أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب الوزني

2021/05/09 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العامالكاظمي: المجرمون سيحاسبهم القانون مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبلالكاظمي: المجرمون أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا إلى استهداف الناشطينالكاظمي: قتلة الوزني موغلون في الجريمة وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالةالكاظمي يوجه أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب الوزني

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