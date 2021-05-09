2021/05/09 | 15:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يتوقع مواجهة تشكيلة قوية لمانشستر يونايتد خلال مباراة قمة مؤجلة الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي رغم معاناة غريمه من ازدحام المباريات هذا الأسبوع.وسيلعب يونايتد في ضيافة أستون فيلا اليوم الأحد، قبل أن يستضيف ليستر سيتي يوم الثلاثاء.وتأجلت مواجهة الغريمين من الأسبوع الماضي بسبب احتجاجات لمشجعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يتحدث عن احتمال تغيير تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يتحدث عن احتمال تغيير تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).