2021/05/09 | 15:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كربلاء تنفي تعزيز قواتها الامنية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كربلاء تنفي تعزيز قواتها الامنية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).