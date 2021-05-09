لمواجهة ’الطائرات المفخخة’.. العمليات المشتركة تتحدث عن آلية جديدة لحماية المنشآت

2021/05/09 | 15:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، إنها بصدد اعتماد آلية جديدة لمواجهة "الطائرات المفخخة"، بهدف حماية المنشآت الحيوية.

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وأضاف المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 آيار 2021)، إن "هناك عملاً أمنياً وإمكانيات وقدرات عالية جداً بدأت العمليات المشتركة بالتباحث بشأنها مع القيادات الأمنية بمختلف مسمياتها مع تطور استخدام اسلوب الطائرات المفخخة للتنظيمات الإرهابية"، مبينا أن "هذا العمل يتضمن تطوير قدرات وإمكانيات الجهد الفني الذي تقوم به القوات الأمنية خصوصاً الأطواق الأمنية المحيطة بالأهداف الحيوية".

وأضاف أن "استخدام اسلوب الطائرات المفخخة والقيام بإرسال هذه الطائرات الى اهداف حيوية مهمة هو تطور آخر، ولكن هناك ما يقابل هذا التطور هو استخدام جهد فني كبير في الاستفادة والعمل على دخول الذبذبات او الطيف الكهرومغناطيس وكذلك الفضاء السبراني الخاص بالموجات التي تستخدمها مثل هذه الطائرات".

وأشار الخفاجي إلى أن "هناك عملاً كبيراً يقوم به مهندسون واخصائيون وخبراء في مجال البحث الالكتروني وفي مجال استخدام الفضاء السبراني وكذلك الطيف الكهرومغناطيس وايضا تحليل لكثير من الامور التي من الممكن أن نتجاوز على التقنيات او الأساليب اتي تستخدمها التنظيمات الارهابية".

وتابع أن "هناك تنسيقاً وتعاوناً مع التحالف الدولي لمعرفة كيفية وصول الطائرة المفخخة الى قاعدة عين الأسد"، لافتاً إلى "أننا مستمرون في ملاحقة ومطاردة كل من يقوم بهذه الأعمال".

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