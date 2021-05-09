صحة حلبجة: ازدياد معدلات الاصابة بكورونا

2021/05/09 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية صحة حلبجة، يوم الأحد، عن ازدياد معدل الاصابات بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدكتورة شاناز نقشبندي المتحدثة باسم مديرية صحة حلبجة في تصريح متلفز لفضائية كوردسات نيوز، ان المحافظة سجلت حالة وفاة جديدة لمصاب بجائحة كورونا، مشيرة الى ان عدد اخر من المصابين يرقدون في مستشفى الوفاء الخاص بمصابي كورونا في المحافظة وان حالة اثنين منهم غير مستقرة.

واضافت، ان هنالك ارتفاع بمعدل الاصابات بكورونا في حلبجة وان 3 مصابين بكورونا فارقوا الحياة خلال 30 يوما، مبينة ان سبب ارتفاع معدل الاصابات بكورونا في المحافظة هو عدم التزام المواطنين بالاجراءات الصحية والوقائية ضد تفشي الفايروس وعدم التطعيم بلقاح كورونا، مردفة ان 600 مواطن فقط تم تطعيمهم بلقاحات كورونا.

PUKmedia متابعة

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