الدفاع الشعبي تعلن مقتل 8 جنود اتراك

2021/05/09 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، مقتل 8 جنود للجيش التركي في عمليات نفذتها القوات، خلال تصديها لهجمات الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع، فيما نفذت قوات الدفاع الجوي التابعة للشهيدة دلال 3 عمليات في تلة زيندورا.

واكد المركز في بيان ، "أن العمليات تتم في إطار حملة" حان وقت الحرية"، وأن المقاومة ضد المحتلين تستمر في الجو والبر". والمعلومات الأوسع بصدد العمليات حسب البيان هي:

"نفذت قواتنا في الدفاع الجوي التابعة للشهيد دلال غارات استهدفت مواقع لجيش الاحتلال التركي على تلة كري زيندورا، في منطقة متينا.

العمليات جرت بتاريخ 9 أيار وحققت الأهداف المرجوة منها".

وتابع البيان "وفي إطار حملة صقور زاغروس الثورية نفذت وقوتنا عملية بتاريخ 7 أيار، استهدفت قواتنا بعملية نوعية جنود الاحتلال التركي في تلة الشهيد دلكش في منطقة آفا شين، ونتج عنها مقتل جندي للاحتلال.

وفي اليوم نفسه، استهدفت قواتنا موقعًا للاحتلال التركي على تلة الشهيد شاهين في منطقة خاكورك، وبدأت العملية باستهداف نقطة كان يتمركز فيها جنديان للاحتلال، وأسفرت عن مقتل الجنديين على الفور، لتتوسع باستهداف النقاط الأخرى على التلة، لتسفر عن مقتل 4 جنود آخرين وتدمير جهاز للرادار كان مثبتًا في أعلى التلة.

العملية نفذت في إطار الانتقام للشهيد مام رشو، ونتج عنها بشكل عام، مقتل 6 جنود في جيش الاحتلال التركي، وبعد العملية شن الاحتلال التركي هجومًا بالقذائف في محيط موقع العملية، وفي تمام الساعة 20.00 استهدف مقاتلونا جنديًّا آخر للاحتلال التركي، ونقل بوساطة مروحية هليكوبتر من الموقع.

بتاريخ 8 أيار استهدف مقاتلونا جنودًا للاحتلال التركي، حاولوا التقدم في تلة الشهيد أكين، وقتل على أثرها جندي للاحتلال، وانسحب من المنطقة".

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال التركي نفذ هجمات على مناطق الدفاع المشروع، "بتاريخ 7 أيار حلقت طائرات الهليكوبتر على مناطق في آفا شين وقلعة مام رشو.

بينما استهدفت طائرات حربية في الساعة بين 12.35 و13.15 منطقة متينا، وقصفت تلة زيندورا.

وبتاريخ 8 أيار، قصفت طائرات حربية محيط قرية كري الواقعة في منطقة ميروكي في غاري، بالإضافة إلى قصفها قرية كيستي في مناطق متينا، ومحيط بحيرة لولاني في منطقة خاكورك.

قوات الدفاع الشعبي أكدت أن القصف التركي لم يلحق الأذى بمقاتليها.

PUKmedia المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي

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