مجلس الوزراء يصدر توجيها بشأن مقتل الناشط ايهاب الوزني

2021/05/09 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني، مؤكدا انهم موغلون في الجريمة.

وقال الكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 أيار 2021)، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، ان "قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالامن العام".

واضاف البيان، ان "المجرمون أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل".

واغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي البارز وعضو تنسيقية التظاهرات، إيهاب الوزني، السبت، بهجوم مسلح في منطقة الحداد بكربلاء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أن شرطة محافظة كربلاء استنفرت كل جهودها، بحثا عن "العناصر الإرهابية" التي نفذت الهجوم في شارع الحداد وسط كربلاء.



وشكلت القوات الأمنية فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالحادث

ووثقت كاميرات المراقبة، لحظة اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد الوزني وسط محافظة كربلاء.

واظهر تسجيل مصور حصل NRT عربية، على نسخة منه، الاحد (9 أيار 2021)، بـ "قيام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية باغتيال مسؤول تنسيقية كربلاء للحراك المدني ايهاب جواد محمد الوزني بواسطة طلق ناري من مسدس أمام منزله في منطقة حي الحداد وسط مدينة كربلاء".

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