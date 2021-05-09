العمليات المشتركة: جهد فني لمنع تكرار استهداف المنشآت الحيوية بطائرات مفخخة

2021/05/09 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن جهد فني لمنع تكرار استهداف المنشآت الحيوية بطائرات مفخخة، فيما أشارت الى أنها مستمرة في ملاحقة ومطاردة كل من يقوم بهذه الاعمال.

وقال المتحد باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك عملاً أمنياً وإمكانيات وقدرات عالية جداً بدأت العمليات المشتركة بالتباحث بشأنها مع القيادات الأمنية بمختلف مسمياتها مع تطور استخدام اسلوب الطائرات المفخخة للتنظيمات الإرهابية"، مبيناً أن "هذا العمل يتضمن تطوير قدرات وإمكانيات الجهد الفني الذي تقوم به القوات الأمنية خصوصاً الأطواق الأمنية المحيطة بالأهداف الحيوية".

وأضاف أن "استخدام اسلوب الطائرات المفخخة والقيام بإرسال هذه الطائرات الى اهداف حيوية مهمة هو تطور آخر، ولكن هناك ما يقابل هذا التطور هو استخدام جهد فني كبير في الاستفادة والعمل على دخول الذبذبات او الطيف الكهرومغناطيس وكذلك الفضاء السبراني الخاص بالموجات التي تستخدمها مثل هذه الطائرات"، موضحاً أن "هناك عملاً كبيراً يقوم به مهندسون واخصائيون وخبراء في مجال البحث الالكتروني وفي مجال استخدام الفضاء السبراني وكذلك الطيف الكهرومغناطيس وايضا تحليل لكثير من الامور التي من الممكن أن نتجاوز على التقنيات او الأساليب اتي تستخدمها التنظيمات الارهابية".

وتابع أنَّ "هناك تنسيقاً وتعاوناً مع التحالف الدولي لمعرفة كيفية وصول الطائرة المفخخة الى قاعدة عين الأسد"، لافتاً إلى "أننا مستمرون في ملاحقة ومطاردة كل من يقوم بهذه الأعمال".

واعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار دون خسائر.

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