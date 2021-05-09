البناء القصصي في العهد الجديد - عباس علي العلي

2021/05/09 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي بين الشريعة والعقيدة مسافة في النوع والكيف، فليس كل عقيدة شريعة، وليس كل شريعة يمكن بنائها بأسلوب قصصي سردي يتناول فكرة يراد منها أن تتحول إلى قانون، من الثابت أن شريعة موسى هي جزء من العقيدة اليهودية لما تحتويه من قواعد حاكمة أمرة أو ناهية، كذلك الشريعة المحمدية تتصف بذات الوصف لأنها تحتوي منظومة كاملة من الأوامر والخطط والبدايات والنهايات المؤسسة والنتائج المترتبة على التعامل بها على أنها قانون ......





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