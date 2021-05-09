2021/05/09 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه مصرف الرشيد، الأحد، عدداً من فروعه في المحافظات، للدوام يوم السبت من كل أسبوع.

وذكر بيان للمصرف اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المصرف وجّه بفتح عدد من فروعه يوم السبت من كل أسبوع، لأجل تقديم مستحقات المكاتب واستلام سفاتج المنتجات النفطية".

واوضح البيان أن الفروع هي:

١ـ بغداد( البياع / اليرموك/ثورة العشرين / الامام الاعظم )

٢ـ بابل فرع (الحلة)

٣ـ كربلاء(الحسين)

٤ـ النجف (الروضة)

٥ـ الديوانية ( الفرات)

٦ـ المثنى ( السماوة)

٧ـ واسط(واسط)

٨ـ ميسان ( الكرامة)

٩ـ التاميم( ١ حزيران)

١٠ - ذي قار ( اريدو)

١١ـ البصرة ( الزبير/ القرنة /شارع الثوره)

١٢ـ الانبار ( حديثة/ هيت/ عامرية الفلوجة)

١٣ـ صلاح الدين( شيشين/ سامراء)

١٤ـ ديالى ( اشنونا / خانقين)

١٥ـ نينوى (الجزيرة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الرشيد إلى 15 فرعاً في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الرشيد إلى 15 فرعاً في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).