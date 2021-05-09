2021/05/09 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

عقد مساء أمس السبت، خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، اجتماعاً هاماً مع قادة فريقه، خاصة عقب التعادل السلبي مع أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني "الليغا".

وبات برشلونة خارج حسابات التتويج بالدوري الإسباني، نسبيا عقب تعادله بالأمس، حيث أنه بحاجه لتعثر المنافسين المباشرين الريال وأتلتيكو مدريد مقابل فوزه بالمباريات الثلاثة المقبلة.

واجتمع لابورتا مع الثلاثي جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، ليونيل ميسي عقب المباراة، في غياب المدرب رونالد كومان الذي لم يحضر الاجتماع.

وكشف برنامج "الشرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، أن،" الاجتماع تناول الحديث عن مشروع برشلونة الرياضي الموسم المقبل، خاصة بعد حصد لقب كأس الملك الموسم الجاري".

وأوضح أن،" الاجتماع تناول طرح اسم تشافي هيرنانديز أسطورة الفريق الكتالوني ليكون المدرب الجديد لبرشلونة في الموسم المقبل، خلفا لرونالد كومان".

وأشار البرنامج الشهير إلى أن،" قادة برشلونة رحبوا بشدة بتولي تشافي تدريب الفريق، في ظل العلاقة المميزة التي تجمعهم مع زميلهم السابق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خسارة الليغا.. ميسي يقود تمرداً في برشلونة لإبعاد كومان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خسارة الليغا.. ميسي يقود تمرداً في برشلونة لإبعاد كومان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).