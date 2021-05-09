سرايا السلام: لن ندعم اي مرشح في الانتخابات وان كان صدريا

2021/05/09 | 16:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت سرايا السلام في البصرة وميسان، الاحد، بيانا من 3 نقاط يخص الكتلة الصدرية، مؤكدة عدم دعمها لأي مرشح مستقل وان كان صدريا.

وبحسب وثيقة حصل NRT عربية، على نسخة منها، (9 أيار 2021)، جاء فيها "نود ان نوضح بعض الامور للاخوة المجاهدين في سرايا السلام الفرقة الخامسة التي تخص انتخابات الدورة القادمة".

وفيما يلي اهم النقاط ادناه في الوثيقة:

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