2021/05/09 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استمرت الاحتجاجات في القدس، حيث احتشد الآلاف في المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، ليل السبت إلى الأحد،

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن عشرة مصلين على الأقل أصيبوا، فجر الأحد، إثر اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم أثناء خروجهم من المسجد بعد إحياء ليلة القدر.وليل السبت، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ثمانين فلسطينياً بالرصاص المطاطي، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الإسرائيلية في محيط القدس، وسط تقارير عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين الفلسطينيين.

واكد الهلال الأحمر في منشور على فيسبوك نقل أربعة عشر مصابا للمستشفى الميداني التابع للجمعية.



مشيرا الى وجود عدة إصابات لأطفال تحت سن ثمانية عشر عاماً، بينهم طفلة تبلغ عاماً واحداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود إصابات عدة لأطفال تحت سن 18 عاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود إصابات عدة لأطفال تحت سن 18 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).