2021/05/09 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي يناقش مع رئيس الحزب الديمقراطي التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 16:02

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