الخلية تعلن نتائج عمليتين أمنيتين في كركوك

2021/05/09 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأحد، نتائج عمليتين أمنيتين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب في منطقتي العروبة والحرية بكركوك".

وأشارت إلى "تمكن قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم ثالث مطلوب وفق المادة 4 إرهاب خلال عملية متابعة تحركاته بناحية الرياض في كركوك".وأكدت "تسليم المتهمين إلى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

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