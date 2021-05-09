2021/05/09 | 16:16 - المصدر: عين العراق

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الأحد 9 مايو 2021 | 04:09 مساءً | عدد القراءات : 7

العراق يسجل انخفاضاً بإصابات كورونا

سجل العراق، الأحد، انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مقارنة بالأيام الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والبيئة، في بيان، أنها "سجلت 30 حالة وفاة، و4167 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضافت الوازرة، أن "عدد حالات الشفاء الجديدة بلغت 6743"، مؤكدة ان "مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 432506 أشخاص".

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