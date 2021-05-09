الأعرجي ومسعود بارزاني يؤكدان أهمية تنفيذ بنود اتفاقية سنجار

2021/05/09 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد، أهمية العمل على تنفيذ اتفاقية سنجار.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقاه “المركز […]

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