2021/05/09 | 16:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأحد 9 مايو 2021 | 04:15 مساءً

| عدد القراءات : 4

وزير الزراعة يترأس الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للبذور

ترأس وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الإجتماع الطارئ للمجلس الوطني للبذور لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بإنتاج وإستلام بذور الرتب العليا لمحصولي الحنطة والشعير اعتبارا من 2021/5/11 بالاضافة الى عمليات حصاد وتسويق هذين المحصولين من أجل إنجاح الخطة الزراعية للموسم الزراعي.



وأكد الخفاجي خلال الإجتماع اهمية معالجة المعوقات خلال الموسم الزراعي الماضي وبما يخدم إنجاح وتنفيذ الخطة الزراعية الموضوعة وتسهيل عملية الحصاد والإستلام لكميات المسوقة من قبل الفلاحين والمزارعين.



وصوت المجلس على أن يكون موعد استلام بذور الرتب العليا يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/11 للمحافظات الوسطى والجنوبية، فيما يكون الموعد في المحافظات الغربية والشمالية يوم2021/5/23 ، .



و تم التأكيد على استحصال الموافقات اللازمة لاستثناء الفلاحين والمزارعين خلال عمليات الحصاد والتسويق من الحظر الشامل لمرض كورونا خدمةً للقطاع الزراعي واستدامة العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الوطني كما ونوعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يترأس الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للبذور ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يترأس الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للبذور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).