تعليق من الدفاع النيابية على ارتفاع حدة الاغتيالات وتدهور الوضع الأمني بالعراق- عاجل

2021/05/09 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – بغداد اليوم

علق عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب عباس صروط، الأحد (09 أيار، 2021) على ارتفاع حدة الاغتيالات وتدهور الوضع الأمني في عدد من مناطق البلاد.

وقال صروط لـ (بغداد اليوم)، إن "سبب ارتفاع نسبة الاغتيالات وعدم استقرار الوضع الأمني في العراق هو بسبب تعدد الأطراف والجهات المسلحة، فضلا عن الجهات السياسية التي تستغل الوضع مع اقتراب موعد الانتخابات".

واشار الى "وجود سلاح العشائر غير المرخص، حيث تحول العراق إلى مزرعة الغام، في المقابل فان القوات الأمنية ليست عاجزة عن حماية المواطنين، انما هناك ضعف كبير في العمل الاستخباري، وهذا يؤدي إلى حدوث خروقات أمنية".

ودعا صروط الحكومة والقوات الأمنية إلى تفعيل الجهد الاستخباري وبذل مزيد من التحري والتدقيق الأمني للوصول إلى الخارجين عن القانون ومحاسبتهم.

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