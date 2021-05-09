الموافقة على انشاء مركز للطب الاشعاعي في البصرة بقيمة 8 ملايين دولار

2021/05/09 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة استثمار البصرة، الأحد، منحها إجازة استثمار لإنشاء أول مركز للطب الإشعاعي في منطقة العشار بكلفة 8 ملايين دولار، مبينة ان المركز يهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المحافظة والكشف المبكر عن مرض السرطان.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين، إنه "تمَّ منح إجازة استثمار لإنشاء أول مركز للطب الإشعاعي النووي والذي سيقام في منطقة العشار مركز محافظة البصرة وبمساحة بنائية تصل الى 1500 متر مربع بكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار"، وفقاً لـ"واع".

واضاف أن "هذا المشروع ياتي ضمن خطة هيئة استثمار البصرة لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المحافظة ولإتاحة فرص الشفاء المبكر من مرض السرطان لاسيما ان صعوبة اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى يؤدي إلى تأخير تقديم العلاجات الفعلية للمرض".

وأكد أن "المشروع له اهمية قصوى لا سيما بعد أن تم تسجيل عدة إصابات بالأورام السرطانية في المحافظة جراء ماتعرضت له مدن البصرة من قصف بالأسلحة المحرمة أبان فترة الحروب التي مر بها العراق طيلة السنوات الماضية".

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