احتياطيات الكويت الأجنبية تتراجع 5.7 بالمئة خلال اذار

2021/05/09 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت في آذار الماضي بنسبة 5.74 بالمئة أو 2.7 مليار دولار على أساس شهري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نيسان 2020.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 13.45 مليار دينار (44.7 مليار دولار) حتى نهاية آذار الماضي.

كانت احتياطيات الكويت الأجنبية سجلت 14.27 مليار دينار (47.5 مليار دولار) في شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 10.4 بالمئة في اذار، من 12.18 مليار دينار (40.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار (42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و573.4 مليون دينار (1.9 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون دينار (705.1 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية اذار الماضي.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة، رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي سواء قانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به من تشرين أول 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي الضخمة والتي تقترب أصوله من 560 مليار دولار.

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