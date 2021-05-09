توقعات اقتصادية لما بعد الوباء - الطاهر المعز

2021/05/09 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز مؤشرات اقتصادية لمرحلة ما بعد "كوفيد – 19"يُشكل هذا النّصّ ملخّصًا لمطالعات بحوث ودراسات ونُصُوص، أُحاول الإطلاع عليها واستخدام المعلومات الواردة بها في بعض ما أكتُبُ وأَنِشُرُ، ويمثل النص عَرْضًا لِبَعْض هذه المطالعات، وهي عمومًا مُفيدة لمن يريد متابعة ما يجري وما تُهيِّئُهُ الرأسمالية لنا ولجيل أبنائنا وأحفادنا، إن لم نتمكّن من التّخلُّص من نظام الإستغلال والإضطهاد والهيمنة، واستبداله بن ......





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