من أجل أرضية لمناهضة الإمبريالية والنضال الوطني للشباب الشعبي في غربي إفريقيا (ترجمة) - مرتضى العبيدي

2021/05/09 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرتضى_العبيدي ترجمة مرتضى العبيديخلال الدورة الأخيرة لأيام الشبيبة المناهضة للإمبريالية في غربي افريقيا التي التأمت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في بداية العام الجاري، صادق المشاركون على مشروع أرضية للنضال المشترك.



ونظرا لما للشباب الافريقي في جنوب الصحراء وفي شمالها من مشتركات، ارتأينا ترجمة هذه الوثيقة تعميما للفائدة..



اعتبارا أن هيمنة الإمبريالية العالمية، الفرنسية والبريطانية والأمريكية ع ......





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