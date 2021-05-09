ناسا تنتقد بكين وقيادة الفضاء الأميركية تكشف تفاصيل دخول الصاروخ فوق

2021/05/09 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة الفضاء الأميركية أن الصاروخ الصيني Long March 5B كان قد دخل مرة أخرى فوق شبه الجزيرة العربية في حوالي الساعة 10:15 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، السبت، الثامن من مايو.

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