شرطة البصرة تطارد مثيري النزاعات العشائرية

2021/05/09 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، شروعها بحملة أمنية لبسط الأمن وملاحقة المجرمين من مثيري النزاعات العشائرية ولمنع انتشار السلاح المنفلت شمال المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “مفارزها نفذت حمل أمنية لبسط الأمن وملاحقة المجرمين لاسيما مثيري النزاعات العشائرية ولمنع انتشار السلاح المنفلت شمال المحافظة”، مبينة أن “قوة مشتركة تابعة لها نفذت واجبا للبحث عن السلاح ومطاردة المجرمين، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة”.

وأكدت، أن “هذا الواجب هو جزء من الحملة التي ستستمر في المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية المسلحة”.

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