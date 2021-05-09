اقليم كوردستان يحدد عطلة عيد الفطر

2021/05/09 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت الحكومة في بيان، ان عطلة العيد ستكون لـ 3 ايام بدءً من يوم الخميس 13 من شهر ايار الحالي 2021، وحتى السبت 15 من الشهر ذاته.

واضافت، ان يوم الأحد الـ 16 من آيار سيكون يوام دوام طبيعي في مؤسسات ودائر الاقليم.

PUKmedia خاص

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