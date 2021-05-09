الكاظمي يصدر توجيها عاجلا بخصوص الكهرباء

2021/05/09 | 16:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، الوزارات كافة باستنفار اقصى الجهود لتذليل العقبات امام تحدي تقديم الخدمات للمواطن، وبالأخص في مجال الكهرباء.

وقال الكاظمي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 أيار 21)، ان "توجيهاتنا للوزارات كافة باستنفار اقصى الجهود لتذليل العقبات امام تحدي تقديم الخدمات للمواطن، وبالأخص في مجال الكهرباء".

واضاف البيان، الى "توجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية التي حصلت في الأعوام السابقة".

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