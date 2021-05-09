2021/05/09 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار-واع- زهراء صباحطالبت مديرية تربية ذي قار ،اليوم الأحد، الحكومتين المحلية والاتحادية بالوقوف بشكل جدي لاصلاح الوضع التربوي في المحافظة ومعالجة النقص الحاد في الابنية المدرسية والذي تسبب باستحداث دوام رباعي في عدد من مدارسها.وقال مدير عام تربية ذي قار رياض العمري ،لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،إن "موضوع الابنية المدرسية في المحافظة بحاجة الى وقفة جادة من الحكومتين المحلية والمركزية حيث تعد ذي قار اعلى محافظات العراق بنسبة الدوام الثنائي والثلاثي وهي الوحيدة فيها دوام رباعي ايضاً ،اي وجود اربع إدارات للمدارس في بناية واحدة".وأضاف ،ان "مديرية تربية ذي قار وضعت خطة لعام 2019 ضمن مخصصات المحافظة البالغة 125 مليار دينار شملت بناء 110 مدارس وانشاء اقسام للتربية في عدد من الوحدات الادارية وانشاء قاعات للحاسوب ومجاميع صحية، وهذه الخطة بانتظار مصادقة وزارة التخطيط عليها لتتم المباشرة بإجراء الإعلان والإحالة الى المقاولين في المحافظة".وتابع العمري ،إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء خصصت ضمن القرض الصيني 106 مدارس للمحافظة وتم اكمال وتهيئة الاراضي لإنشاء المدارس والتعاقد مع الشركات المنفذة من قبل الامانة ،وبانتظار التنفيذ"،مشيراً الى أن "توقف العمل في 19 مشروع مدرسة ضمن خطة انعاش الاهوار لبناء 35 مدرسة حيث انجز منها 16 مدرسة، اما الـ19 المتبقية فسيتم العمل بها بعد تسديد المستحقات المالية للشركات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة التربية ".واوضح مدير تربية ذي قار ان "خطة تنمية الاقاليم لعام 2013 تضمنت بناء 120 مدرسة لم ينجز منها سوى 30% من العدد الكلي ونحن بأنتظار معالجة الموضوع من قبل المحافظة كونها الجهة المتعاقده ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ذي قار تطالب بوقفة جادة لمعالجة النقض الحاد بالابنية المدرسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ذي قار تطالب بوقفة جادة لمعالجة النقض الحاد بالابنية المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).