زين تحقق 147 مليون دولار أرباحا صافية خلال الربع الاول من عام 2021 بنمو أرباح بلغ 4%

2021/05/09 | 16:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنـت مجموعـة زين، المُدرجة في بورصة الكويت، عن نتائجها المالية الفصلية بتسجيلها إيرادات بنحو 382 مليون دينار (1.26 مليار دولار) عن فترة الربع الأول من السنة المالية 2021، مقارنة مع 409 ملايين دينار (1.34 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2020

وأوضحت “زين” أن أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بلغت 158 مليون دينار (523 مليون دولار)، مقارنة مع 171 مليون دينار (559 مليون دولار) عن العام 2020، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 41%

وأضافت أن أرباحها الفصلية الصافية بلغت 45 مليون دينار (147 مليون دولار)، مقارنة مع 48 مليون دينار (155 مليون دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2020، بلغت ربحية السهم 10 فلوس، هذه الأرباح جاءت بنمو 4% في حال تحييد المكاسب الاستثنائية (مكاسب لمرة واحدة) بقيمة 15 مليون دولار من صفقة بيع وإعادة استئجار الأبراج في الكويت التي تمت في فترة الربع الاول من العام 2020

وأفادت أن إيرادات خدمات البيانات سجلت نحو 530 مليون دولار، تمثل 42% من الإيرادات المجمعة، بينما بلغت قاعدة العملاء 48.5 مليون عميل فعال، التي تأثرت نزولا بعد انتهاء عقد إدارة شركة تاتش لبنان

وكشفت المجموعة أن المؤشرات المالية الرئيسية جاءت متأثرة بتحديات جائحة كورونا، التي ألحقت ضررا كبيرا بالأسواق الإقليمية والدولية، والمستمرة في تداعياتها على قطاعات الأعمال منذ فترة الربع الثاني من العام الأخير، كما تأثرت النتائج المالية المجمعة بترجمة العملة، إذ انخفضت قيمة العملة في السودان من متوسط سعر 55 إلى 375 (جنيه سوداني/ دولار أمريكي)، وانخفضت قيمة العملة في العراق من متوسط 1,190 إلى 1,470 (دينار عراقي / دولار أمريكي)، وقد كلف ذلك المجموعة 177 مليون دولار على مستوى الإيرادات، ونحو 66 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات

تجدر الإشارة إلى أن تأثير الجائحة على قطاع الأعمال بدأ فعليا في فترة الربع الثاني من العام 2020، حيث كان تأثيرها في فترة الربع الأول محدود وبشكل نسبي، وهو ما يساعد في تحليل مقارنة الأداء الفصلي لعمليات المجموعة عن فترة الربع الأول من العام 2021

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