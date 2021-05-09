2021/05/09 | 16:47 - المصدر: عين العراق

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الأحد 9 مايو 2021 | 04:35 مساءً | عدد القراءات : 13

السعودية: إقامة الحج وفق التدابير الوقائية والاحترازية هذا العام

أعلنت السعودية عن عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية"، تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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