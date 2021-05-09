حقوق الانسان توجه طلبا للكاظمي بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني

2021/05/09 | 17:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، مقتل الناشط إيهاب الوزني على يد مسلحين مجهولين في محافظة كربلاء.

وقالت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (9 أيار 2021)، إنها "تدين حادثة الاغتيال للناشط المدني إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء والتي جاءت استكمالا لمسلسل الاغتيالات ضد الناشطين واصحاب الكلمة الحرة".

وابدت المفوضية "اسفها البالغ لما جرى"، مؤكدة "وجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية الناشطين، ما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم اصبحوا فريسة لهذه الحواداث المأساوية".

وطالبت المفوضية "القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات المناسبة، لحماية الناشطين والاعلاميين والمدونين واصحاب الكلمة الحرة، وتقديم الجناة للعدالة وتعزيز الجهد الامني والاستخباراتي وان تكون التحقيقات عاجلة وتعلن للراي العام بشكل مباشر، وأن لا تكون كسابقاتها مثل حادثة استشهاد الصحفي هشام الهاشمي (رحمه الله)".

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