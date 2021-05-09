2021/05/09 | 17:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 9 مايو 2021 | 05:09 مساءً

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رئاسة البرلمان تدعو المالية لصرف تخصيصات لتنفيذ تأهيل مداخل بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد، وزارة المالية إلى صرف الأموال المقرّة بالموازنة والمُخصصة لتنفيذ تأهيل مداخل بغداد.



وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول، في بيان، أن "الكعبي، استقبل شيوخ عشائر ومواطنين يمثلون مناطق شمال بغداد ( بوب الشام , الثعالبة , والقرى والارياف القريبة منها ) بحضور النائب عبد الحسين الموسوي وقائممقام منطقة الشعب علي البخاتي".



وأضاف البيان، أن "الكعبي، استمع إلى موجز مفصل عن المشاكل التي تعاني منها المناطق اعلاه والمتعلقة بالاختناقات المرورية الناجمة عن كونها حلقة وصل بين العاصمة وخمس محافظات شمالية , وتوقف العديد من المشاريع المتعلقة بالطرق والري والزراعة والطاقة".



ودعا الكعبي، وزارة المالية الى "المباشرة بصرف الأموال المقرّة في موازنة ٢٠٢١ والمُخصصة لتنفيذ تأهيل مداخل العاصمة بغداد ، والمشاريع الخدمية التي تمس مصالح الناس".



واتصل النائب الاول، بـ"الدوائر المعنية ومفاتحة وزارات اخرى بكتب رسمية بهدف دراسة مشروع مخطط له منذ عقود يتعلق بأنشاء طريق حولي يربط خط سريع محمد القاسم وسريع قناة الجيش بمحافظة ديالى دون المرور بالمناطق المذكورة لتخفيف الزخم الحاصل، فضلا عن مفاتحة دوائر توزيع كهرباء بغداد لفصل قطاع الشعب عن شرق بغداد ورفع الأحمال عن خط الطاقة الناقل، واستغلال السدة الترابية لإنشاء طريق خاص يمكن استثماره".



واوضح، ان "مراحل اعمار وتطوير عموم مدن العراق يجب ان يكون للمواطنين دور بارز فيها ، فعليهم تقع مسؤولية كبيرة تبدأ من الافصاح عن وجود المشكلة او المعوقات وتشخيص التفاصيل والاشكالات التي ادت الى سوء تقديم الخدمات بسبب فساد بعض المعنيين".



وطالب، جميع المسؤولين التنفيذيين المباشرين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للاستجابة مع اي شكوى تخص قضايا المواطنين ومعالجة الخدمات في مناطقهم".

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