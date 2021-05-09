كتلة نيابية: أجواء العراق الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات- عاجل

2021/05/09 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

عدّ رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاحد (9 ايار 2021)، ان اجواء العراق الراهنة غير ملائمة لاجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل.

وقال الخالدي لـ ( بغداد اليوم)، ان "الانتخابات القادمة مفصلية في تاريخ العراق وحلقة تغير مهمة لكن اجواء البلاد الراهنة بكل تحدياتها غير ملائمة لاجراءها في تشرين الاول ".

ودعا "الحكومة الى ان تقول كلمتها الاخيرة في امكانيتها في اجراء انتخابات نزيهة من خلال توفير الامن الانتخابي ومنع الجهات المسلحة من فرض ارادتها، فضلا عن مدى امكانية واستعداد المفوضية لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة دون اي خروقات".

وشكك الخالدي بـ "اجراء انتخابات نزيهة بسبب عدم الاعتماد الكلي على النظام البايومتري في الانتخابات وامكانية العد والفرز اليدوي اذا حصل طعن في نتائج الانتخابات ما يعيد سيناريو تزوير النتائج كما حدث في انتخابات 2018 ".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، تمسكها بموعد الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر المقبل.

واكدت المفوضية في بيان لها، أنها تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله.

ويشترط ناشطون في الاحتجاجات وعدد من الاحزاب الجديدة على ضرورة توفير بيئة آمنة للانتخابات، ابرزها الحد من تاثير السلاح المنفلت وتهيئة مراقبة دولية.

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