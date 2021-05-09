تظاهرة في الديوانية للمطالبة بالكشف عن قتلة ايهاب الوزني

2021/05/09 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

تظاهر العشرات من اهالي الديوانية، اليوم الاحد، تنديدا باغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني في كربلاء، مطالبين بالكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان "مركز محافظة الديوانية شهد تظاهر العشرات من المواطنين احتجاجا على مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني في كربلاء".

واضاف ان "المتظاهرين طالبو بالكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء اضافة للكشف عن جميع منفذي الاغتيالات السابقة وايقاف مسلسل الاغتيالات للناشطين".

وشهدت محافظة كربلاء تظاهر العشرات من الاهالي تنديدا باغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني احد ابرز ناشطي كربلاء.

وخرج العديد من اهالي محافظة ذي قار ، اليوم الاحد، بتظاهرة مطالبين بالكشف عن قتلة الناشط المدني ايهاب الوزني وايقاف نزيف الدم الذي يستهدف الناشطين

وأطلق مسلحون مجهولون، ليل امس، النار على الناشط المدني ايهاب الوزني، أمام منزله وسط كربلاء، ما ادى الى مصرعه في الحال.

ويعتبر الوزني أحد أبرز ناشطي محافظة كربلاء، ومن مؤسسي التنسيقيات الاحتجاجية هناك، ويشارك في الاحتجاجات بشكل مستمر.

و قالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، امس السبت، إن شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بالمحافظة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني.

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