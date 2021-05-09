2021/05/09 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الرابع من آب منعت مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سقوط الطبقة السياسية اللبنانية بالضربة القاضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تنعي مبادرتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تنعي مبادرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).