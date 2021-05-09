النائب فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من الانتخابات النيابية المقبلة

2021/05/09 | 17:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن النائب في البرلمان، فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، سحب ترشيحه من الانتخابات النيابية المقبلة.

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وقال الشيخ في تدوينه على "تويتر" وتابعها "ناس" (9 أيار 2021)، أنه "بعد اغتيال الشهيد إيهاب الوزني أعلن انسحابي من الانتخابات النيابية، وأدعو القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور القادمة ضد إيران وميليشياتها القذرة".

وأضاف، "لا خيار أمامنا غير الإطاحة بنظام القتلة المجرمين".

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