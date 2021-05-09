المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن عن اتخاذ إجراءات وتدابير لتفادي شح المياه في دجلة

2021/05/09 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الاحد، انه تم اتخاذ إجراءات وتدابير لتفادي شح المياه في نهر دجلة.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، “قدمنا الجلسة بدلاً من الثلاثاء نظراً لانتهاء شهر رمضان الخميس المقبل“، مبينا ان “مجلس الوزراء ناقش الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد“.

واضاف ناظم، ان “الكاظمي وجه الداخلية بالتحقيق الفوري بشأن اغتيال إيهاب الوزني في كربلاء، كما ان الحكومة وعدت بالإسراع في ملاحقة الجناة”، مشيرا الى ان “الكاظمي توعّد بالوصول إلى منفذي اغتيال الوزني مثلما وصلت الحكومة للجناة في البصرة وهناك توجيه برعاية عائلة الشهيد الوزني”.

ولفت الى ان “هنالك تعاقدات جديدة لجلب المزيد من اللقاحات ولاسيما فايزر، ونشهد تصاعداً في أخذ اللقاح من قبل المواطنين“، موضحا ان “هنالك توجيه بمتابعة ملف حرائق المحاصيل بنحو جاد وصارم، كما تم اتخاذ إجراءات وتدابير لتفادي شح المياه في دجلة“.

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