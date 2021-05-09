الإعلام الأمني: القبض على 3 دواعش في نينوى

2021/05/09 | 17:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، القبض على 3 دواعش في نينوى.وذكرت في بيان ان “قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين تمكنت من القاء القبض على ( ثلاثة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية […]

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