الإعلام الأمني تعلن الإطاحة بعدد من الدواعش في نينوى

2021/05/09 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين تتمكن من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية وهم كل من " ا خ ا م " و " ا س ع ع " و " و ص غ خ " والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضافت، " قد تم القبض عليهم في مناطق واحياء " الزهراء والاربجية وتسعين " في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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