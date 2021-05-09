السفير البريطاني: الإفلات من العقاب أدى إلى المزيد من القتل

2021/05/09 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، إن الإفلات من العقاب أدى إلى المزيد من القتل.ودان هيكي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وبشدة مقتل الناشط ايهاب الوزني داعيا الى اتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة الجناة وحماية المواطنين العراقيين أثناء استعدادهم للانتخابات المقبلة..



وقال هيكي ان الإفلات من العقاب لم يؤد على مقتل الناشطين منذ تشرين الأول الفين وتسعة عشر إلا إلى المزيد من القتل.

أدين وبشدة مقتل الناشط #ايهاب_الوزني.



لم يؤد الإفلات من العقاب على مقتل النشطاء منذ تشرين الأول 2019 إلا إلى المزيد من القتل.



هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة الجناة وحماية المواطنين العراقيين أثناء استعدادهم للانتخابات في أكتوبر.

— Stephen Hickey (@sblhickey) May 9, 2021

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