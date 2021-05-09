راموس غاضب من فكرة ريال لتجديد عقده

2021/05/09 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

رفض المدافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد العرض المقدم له حديثاً من جانب النادي الملكي لتجديد عقده حسب صحيفة كواترو الإسبانية.

و ذكرت وسائل الإعلام العالمية اليوم الأحد أن ريال مدريد يريد تجديد عقد راموس الحالي ولكن لمدة موسم على أن يتم التفاوض على تجديده مرة أخرى موسم بموسم.

ويبدو وأن القائد التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس في طريقه لعدم اكمال مسيرته مع النادي الملكي والرحيل عن الصفوف خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة مجاناً.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية اليوم عن أخبار صادمة تخص مستقبل المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومشكلة تجديد عقده مع النادي الملكي.

وقالت الشبكة الإخبارية العالمية أن،" ريال مدريد يتوقع كل الاحتمالات حتى بداية الصيف القادم ومنها عدم تجديد عقد سيرجيو راموس مما يسمح لرحيله مجاناً بعد عدة أشهر".

وتتوقع الشبكة الإخبارية المعروفة أن،" سيرجيو راموس سوف يرفض عرض أو فكرة ريال مدريد الحالية لتجديد وسوف يرحل مجاناً نهاية هذا الموسم".

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