ناظم: أجندات تقف خلف حرق المحاصيل الزراعية في العراق

2021/05/09 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الاحد، بان هناك اجندات تقف خلف حرق المحاصيل في العراق، مبينا ان رئيس الوزراء وجه بمتابعة الملف لمنع تكرارها والحيلولة دونها.

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