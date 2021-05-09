بأشد العبارات.. واشنطن ولندن تدينان اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني

2021/05/09 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة، الأحد، اغتيال الناشط والمتظاهر العراقي البارز، إيهاب الوزني، وقالت إن "تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمر غير مقبول بالمرة"، فيما أدانت المملكة المتحدة الاغتيال أيضا وقالت إن "الإفلات من العقاب على مقتل النشطاء لم يؤد إلا لمزيد من القتل".

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