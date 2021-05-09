الطيران المدني توضح بشأن اعتماد بطاقة اللقاح بديلاً عن فحص PCR

2021/05/09 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، حقيقة التوجه لاعتماد بطاقة اللقاح المضاد للوباء لمن حصلوا على التطعيم، بديلاً عن فحص PCR للراغبين بالسفر.وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان للوكالة الرسمية إن “الموضوع غير معتمد حالياً ومناط بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وهي لم تقرر إلغاء فحص PCR واعتماد بطاقة […]

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