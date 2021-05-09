اغتيال الوزني جريمة ضد مجهول - جلال الصباغ

2021/05/09 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ قتل ايهاب الوزني كما قتل من قبله الف منتفض...اغتالوا الوزني كما اغتالوا احمد عبد الصمد وهشام الهاشمي وريهام يعقوب وغيرهم العشرات وبذات الطريقة...



مسلحين بدراجات نارية او سيارات مظللة وبدون لوحات يحملون أسلحة كاتمة للصوت ليقتلوا بدم بارد وامام أنظار كاميرات المراقبة والمارة، كل من يشكل خطرا على مشاريعهم العفنة واللصوصية!! يطل علينا بعد كل جريمة من هذا النوع وزير الداخلية...



قائد الشرطة ...



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