مماركس لم يُقرأ بعد (6) - فؤاد النمري

2021/05/09 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري ماركس لم يُقرأ بعد (6)الماركسية إنما هي بالتحليل الأخير القراءة الموضوعية للتاريخ كما هو .



العدو الأول للحراك الماركسي وللثورة الإشتراكية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين هو ليس الذين لا يجيدون قراءة التاريخ كما هو، وهم لذلك ليسوا بالقطع ماركسيين، بل هو "الشيوعيون" الخونة الذين اصطفوا وراء قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي بعد أن آلت قيادته إلى عصابة بورجوازية وضيعة وعلى رأسها نيكيتا خ ......





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